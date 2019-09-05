Калининградская компания получила грант в 15 млн на разработку инновационных кормов для животных
«Знаменский комбикормовый завод» получил 15 млн рублей в виде гранта от Фонда содействия инновациям на разработку инновационных кормовых добавок для животных. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Компания собирается производить корма на основе растительных экстрактов, которые сокращают применение антибиотиков в рационе сельскохозяйственных животных. Проект планируется реализовать совместно с БФУ им. Канта и учеными из Испании.
Полученный грант позволит заводу освоить технологию ввода растительного экстракта в готовые корма и протестировать их на животных.
В региональном Центре поддержки предпринимательства рассказали, что это третий случай за последние два года, когда калининградские заявители получают такой крупный грант фонда. Впервые за несколько лет представитель региона выигрывает в номинации «Интернационализация».
ИСТОЧНИК KP.RU