В честь Дня города музей Багратионовска отменяет входные билеты
Осмотреть экспозиции можно будет бесплатно 7 сентября
.Фото: vk.com
Изменить размер текста:
Багратионовск отмечает день города 7 сентября. В городском парке гостей ждут показательные выступления авиамоделистов, шоу мыльных пузырей, открытие спортплощадок и фестиваль детского творчества. На площади откроется ярмарка, фестиваль казачьей культуры, пройдет концерт. В 23:00 — праздничный фейерверк.
Свой подарок подготовил и Багратионовский музей истории края. Как рассказали в музее, 7 сентября осмотреть экспозиции можно будет совершенно бесплатно. Речь идет как о постоянных, так и о временных выставках.
Музей открыт с 11:00 до 17:00.
Вход свободный.
ИСТОЧНИК KP.RU