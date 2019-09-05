В честь Дня города музей Багратионовска отменяет входные билеты

СЕГОДНЯ 15:36 2019-09-05T15:45:49+03:00

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Багратионовск отмечает день города 7 сентября. В городском парке гостей ждут показательные выступления авиамоделистов, шоу мыльных пузырей, открытие спортплощадок и фестиваль детского творчества. На площади откроется ярмарка, фестиваль казачьей культуры, пройдет концерт. В 23:00 — праздничный фейерверк.

Свой подарок подготовил и Багратионовский музей истории края. Как рассказали в музее, 7 сентября осмотреть экспозиции можно будет совершенно бесплатно. Речь идет как о постоянных, так и о временных выставках.

Музей открыт с 11:00 до 17:00.

Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU