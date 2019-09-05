2019-09-05T15:54:46+03:00
Происшествия

За вооруженный налет на ночной магазин калининградец получил три года «строгача»

Мужчина в медицинской маске, угрожая продавцу ножом, обчистил кассу торговой точки
Игорь ОРЕХОВ
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Апрельской ночью в ночной магазин на набережной генерала Карбышева ворвался необычный посетитель. На голову мужчины был глубоко надвинут капюшон, а лицо закрывала медицинская маска. Он сообщил продавщице, что перед дверями торговой точки лежит окровавленный человек – видимо, жестоко избитый. Женщина вышла из-за прилавка, намереваясь лично убедиться в достоверности данной информации. И тут же увидела перед собой что-то вроде ножа, которым угрожал ей незнакомец.

- Давай деньги из кассы, если жить хочешь! – приказал злоумышленник.

Продавец предпочла не рисковать. Забрав 20 400 рублей, налетчик скрылся, но позже его личность была установлена, а сам он задержан полицейскими.

- Подсудимый свою вину в совершении инкриминированного ему преступления признал частично, - сообщили в пресс-службе Московского районного суда.

По версии преступника, никому никаким ножом он не угрожал. Однако суд оставил квалификацию действия обвиняемого прежней: «разбой с угрозой применения насилия опасного для жизни и здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия». И в очередной раз отправил ранее уже судимого за имущественные преступления калининградца в исправительную колонию строгого режима сроком на 3 года. Кроме того, осужденному предстоит компенсировать причиненный магазину материальный ущерб – в размере тех самых 20 400 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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