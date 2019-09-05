В Калининграде ветераны сборной России по футболу проведут тематический урок в школе

СЕГОДНЯ 15:56 2019-09-05T15:56:33+03:00

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Ветераны сборной России по футболу проведут тематический урок в школе №47 Калининграда. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В понедельник, 9 сентября, школу посетят экс-капитан сборной России, чемпиона Англии в составе «Челси», советник президента «Динамо» Алексей Смертин, бронзовый призер Евро-2008 Денис Колодин, чемпион России в составе «Локомотива» Руслан Пименов, а также чемпионы России в составе московского «Спартака» Дмитрий Хлестов и Андрей Тихонов.

Футболисты ответят на вопросы старшеклассников, проведут мастер-класс для младшей школы в спортивном зале, а также пообедают вместе с детьми в школьной столовой.

ИСТОЧНИК KP.RU