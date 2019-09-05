За украденные 1, 5 тысяч рулей калининградке грозит 6 лет «зоны»

СЕГОДНЯ 16:04 2019-09-05T16:04:12+03:00

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В июне этого года жительница Черняховска вошла в примерочную одного из местных магазинов и обнаружила там, видимо, оставленную предыдущим покупателем банковскую карту. Решив, что ей просто повезло, дама прямо из магазина направилась к ближайшему банкомату и с помощью чужой кредитки обналичила полторы тысячи рублей. Собственно, на этом все и закончилось, поскольку на след воровки вышли правоохранители.

И теперь черняховка вполне может отправиться за решетку на следующие 6 лет, да еще и заплатить штраф в размере до 80 тысяч рублей. Именно такие санкции в пиковом случае предусматривает пункт «г» части 3 статьи 158 УК РФ, по признакам которой было возбуждено уголовное дело. Дальнейшую судьбу обвиняемой должен определить предстоящий на днях суд.

ИСТОЧНИК KP.RU