Шесть калининградских муниципалитетов получили микроавтобусы для перевозки пожилых жителей

СЕГОДНЯ 16:04 2019-09-05T16:05:12+03:00

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Гурьевский, Багратионовский, Зеленоградский, Правдинский, Славский и Черняховский городские округа получили новые микроавтобусы для доставки пожилых жителей сельской местности в поликлиники для прохождения диспансеризации, дополнительных скринингов для раннего выявления ряда неинфекционных заболеваний. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Мы вручаем не просто ключи от новых, современных автомобилей, это ключи к здоровому, активному долголетию наших пожилых граждан. Теперь добираться для получения консультаций и проведения углубленного обследования будет намного удобнее, тем более в мобильную бригаду входят соцработники – люди, которые прекрасно знают особенности здоровья пожилых людей, – отметил губернатор Антон Алиханов

Все микроавтобусы оборудованы подъемниками для перевозки маломобильных граждан, в том числе инвалидов-колясочников.

ИСТОЧНИК KP.RU