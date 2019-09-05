Президент БФУ им. Канта: Строительство пяти студенческих общежитий закончим к концу 2020 года

СЕГОДНЯ 16:35 2019-09-05T16:35:11+03:00

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В Калининграде остро стоит вопрос нехватки общежитий для студентов. Об этом на встрече с журналистами сказал президент БФУ им. И. Канта Андрей Клемешев.

- Лет 7-8 назад к нам приезжали 5-7 процентов студентов из других регионов России. Сегодня, и последние годы вообще, таких студентов до 35 процентов. Это хороший результат для нашей эксклавной территории. Приезжают практически из всех регионов России, включая Москву и Московскую область, - говорит Андрей Клемешев. - Мы рады с одной стороны, но это обострило проблему нехватки общежитий. У нас сейчас строится пять общежитий. Мы должны закончить их строительство в конце 2020 года. И это лишь несколько облегчит ситуацию. Но нам надо будет сразу опять строить общежития

По словам президента вуза, цель – довести присутствие ребят из других регионов до 40-45 процентов. Количество общежитий будет также расти. Ведь резко увеличивается и количество иностранных студентов. В Калининград, в частности, приезжают студенты из Индии. В планах – развивать тесное сотрудничество с Китаем.

ИСТОЧНИК KP.RU