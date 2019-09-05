2019-09-05T16:35:11+03:00
Общество

Президент БФУ им. Канта: Строительство пяти студенческих общежитий закончим к концу 2020 года

Александр КАТЕРУША
Поделиться:
Андрей Клемешев.Андрей Клемешев.Фото: Александр КАТЕРУША
Изменить размер текста:

В Калининграде остро стоит вопрос нехватки общежитий для студентов. Об этом на встрече с журналистами сказал президент БФУ им. И. Канта Андрей Клемешев.

- Лет 7-8 назад к нам приезжали 5-7 процентов студентов из других регионов России. Сегодня, и последние годы вообще, таких студентов до 35 процентов. Это хороший результат для нашей эксклавной территории. Приезжают практически из всех регионов России, включая Москву и Московскую область, - говорит Андрей Клемешев. - Мы рады с одной стороны, но это обострило проблему нехватки общежитий. У нас сейчас строится пять общежитий. Мы должны закончить их строительство в конце 2020 года. И это лишь несколько облегчит ситуацию. Но нам надо будет сразу опять строить общежития

По словам президента вуза, цель – довести присутствие ребят из других регионов до 40-45 процентов. Количество общежитий будет также расти. Ведь резко увеличивается и количество иностранных студентов. В Калининград, в частности, приезжают студенты из Индии. В планах – развивать тесное сотрудничество с Китаем.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сразу три спортсмена из Калининграда поучаствуют в ближайших мировых турнирах
Ученые объяснили, почему осенью в Калининграде зацвели каштаны
В Калининградской области более 500 человек получат образование за решеткой
В Калининграде уголовник обокрал администратора сауны
Мэрия Калининграда: Строительство детсада на ул. Красной идет с опережением графика
Стало известно, что БФУ хочет построить на Октябрьском острове
В Калининграде двое парней сняли часы с руки учащегося колледжа
Шесть калининградских муниципалитетов получили микроавтобусы для перевозки пожилых жителей
За украденные 1,5 тысячи рулей калининградке грозит 6 лет «зоны»
В Калининграде ветераны сборной России по футболу проведут тематический урок в школе
За вооруженный налет на ночной магазин калининградец получил три года «строгача»