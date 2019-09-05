2019-09-05T16:47:09+03:00
Происшествия

В Калининграде двое парней сняли часы с руки учащегося колледжа

На грабеж 20-летнего горожанина подбил его несовершеннолетний приятель
Игорь ОРЕХОВ
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В один далеко не прекрасный день 16-летний учащийся одного из калининградских колледжей вернулся домой без своих наручных часов. И этот факт не ускользнул от внимания матери парня. Расспросив сына, женщина выяснила, что «котлы» у него отняли двое незнакомцев на улице Красносельской.

В отделе полиции Центрального района Калининграда, куда обратилась горожанка, приняли все необходимые меры к установлению личностей грабителей и их скорейшему задержанию. И то, и другое удалось сделать: преступниками оказались калининградцы, одному из которых 17, а другому - 20 лет. Похищенные часы были при них.

- Причем оказалось, что несовершеннолетний, который ранее уже попадал в поле зрения правоохранительных органов, выступил инициатором преступления, - уточнили в пресс-службе регионального УМВД РФ.

Что интересно, в силу особенностей отечественного гуманного законодательства, тинейджер вполне может и на сей раз отделаться легким испугом. Зато столь глупо поведшемуся на подзуживание малолетки его взрослому приятелю наверняка грозят куда более крупные неприятности. За «грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору с угрозой применения насилия» действующий Уголовный кодекс предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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