Стало известно, что БФУ хочет построить на Октябрьском острове

СЕГОДНЯ 16:54 2019-09-05T17:03:26+03:00

Изменить размер текста: A A

О будущем строительстве инновационно-технического центра на Октябрьском острове рассказал в четверг 5 сентября президент БФУ им. И. Канта Андрей Клемешев.

- Это площадка смычки прикладной науки и бизнеса. Сегодня мы уже имеем десятки партнеров, которые готовы стать резидентами. Это и госкорпорации, и калининградские небольшие инновационные предприятия, - говорит Андрей Клемешев. - Как только этот проект успешно пройдет, мы будем иметь очень большую площадку, где будут проходить не просто прикладные исследования, а где будут осуществляться разработки в партнерстве с бизнесом.

По словам президента вуза, на Октябрьском острове может появиться площадка минимум 8 га, где будет создан целый «комплекс научно производственных лабораторий, работающих вместе с бизнесом».

- Заинтересованность в этом сейчас большая. Мы проходим ряд ступеней и обсуждений различного уровня. Руководство региона считает, что это один из важнейших факторов инновационного развития всей Калининградской области, - сказал Андрей Клемешев.

Сообщается, что если проект такой «Калининградской научной долины» будет поддержан и одобрен правительством РФ и министерством экономразвития, создадут специальный фонд.

- Решающую роль на первом этапе сыграют федеральные финансовые ресурсы. Но, тем не менее, будет участвовать и бизнес, и регион. Пока, предварительно по проекту, речь идет о сумме в 10 миллиардов рублей, - заключил Андрей Клемешев.

ИСТОЧНИК KP.RU