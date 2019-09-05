Мэрия Калининграда: Строительство детсада на ул. Красной идет с опережением графика

СЕГОДНЯ 17:33 2019-09-05T17:33:48+03:00

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Строительство нового детского сада на улице Красной в Калининграде идет с опережением графика. Об этом сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на данные подрядчика.

Дополнительный корпус детского сада-начальной школы № 72 начали строить в июле этого года. Сейчас строители ведут работы по устройству монолитных стен и колон, монтаж перекрытий, осуществляют кирпичную кладку стен и перегородок на уровне второго этажа, гидроизоляцию стен подвалов.

Строительство корпуса детсада планируют завершить этой осенью, затем начнутся внутренние работы. Достроить детсад должны к ноябрю 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU