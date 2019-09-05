2019-09-05T17:43:17+03:00
Происшествия

В Калининграде уголовник обокрал администратора сауны

Отдыхавший в компании друзей мужчина заметил, что женщина оставила свой мобильный телефон без присмотра
Игорь ОРЕХОВ
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В одной из саун Калининграда приятно отдыхала веселая компания. В составе которой был и ранее неоднократно судимый 35-летний житель города. Именно он заметил, что администратор заведения оставила без присмотра на своем рабочем столе мобильный телефон.

Рефлекс уголовника сработал четко: стянув бесхозный гаджет, он быстро разобрался с установленными в телефоне приложениями и перевел с банковского счета женщины на свой счет 6 600 рублей. Обнаружив, что ее накопления внезапно уменьшились, потерпевшая обратилась в полицию.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска вышли на след подозреваемого, - рассказали в пресс-службе регионального УМВД РФ. - Возбуждено уголовное дело. За кражу подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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