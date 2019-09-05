В Калининградской области более 500 человек получат образование за решеткой

СЕГОДНЯ 18:49 2019-09-05T18:49:50+03:00

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В этом году в Калининградской области более 500 человек пройдут обучение в общеобразовательных школах, расположенных в исправительных колониях УФСИН. Как сообщает пресс-служба этого ведомства, для осужденных, севших за парты, прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню знаний.

- В исправительных учреждениях были проведены торжественные линейки и классные часы с участием администрации исправительных учреждений, преподавателей общеобразовательной сменной школы №17, а также приглашенных представителей общественных организаций, - сообщает подробности пресс-служба.

В частности, в женской исправительной колонии №4 состоялся праздничный концерт, посвященный Дню Знаний. После него преподаватели рассказали о том, «как важно осознанно и ответственно подходить к получению образования в современном мире».

- В завершении выступления педагоги провели урок мужества, посвященный истории отечества. Согласно указу Президента Российской Федерации 2020 год объявлен Годом памяти и славы, поэтому в предстоящем учебном году будут проводиться различные мероприятия и занятия, посвященные военным подвигам россиян, - добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU