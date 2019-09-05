Ученые объяснили, почему осенью в Калининграде зацвели каштаны

СЕГОДНЯ 19:50 2019-09-05T19:50:07+03:00

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В Калининграде в сентябре зацвели каштаны, повторно в этом сезоне. Доцента института живых систем БФУ им. И. Канта Наталия Петрова уверяет – это нормальное явление для нашего региона.

- Затяжная холодная весна и теплая осень приводит к повторному цветению растений, как древесных, так и травянистых. Поскольку в Калининградской области весна зачастую достаточно прохладная, что приводит к недостаточно обильному цветению. А теплой осенью растения как бы используют свой потенциал, - говорит дендролог.

Тем временем в ботаническом саду БФУ повторно зацвели сортовые рододендроны.

ИСТОЧНИК KP.RU