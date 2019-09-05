Ученые объяснили, почему осенью в Калининграде зацвели каштаны
.Фото: БФУ им. И. Канта
Изменить размер текста:
В Калининграде в сентябре зацвели каштаны, повторно в этом сезоне. Доцента института живых систем БФУ им. И. Канта Наталия Петрова уверяет – это нормальное явление для нашего региона.
- Затяжная холодная весна и теплая осень приводит к повторному цветению растений, как древесных, так и травянистых. Поскольку в Калининградской области весна зачастую достаточно прохладная, что приводит к недостаточно обильному цветению. А теплой осенью растения как бы используют свой потенциал, - говорит дендролог.
Тем временем в ботаническом саду БФУ повторно зацвели сортовые рододендроны.
ИСТОЧНИК KP.RU