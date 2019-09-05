Сразу три спортсмена из Калининграда поучаствуют в ближайших мировых турнирах

СЕГОДНЯ 20:19 2019-09-05T20:19:45+03:00

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Сразу трех калининградских спортсменов вызвали на ближайшие масштабные турниры: чемпионат мира по греко-римской борьбе, кубок мира по регби и стрельбе из лука.

Как сообщает министерство спорта Калининградской области, на финал мирового кубка едет лучница Наталья Авдеева. Впервые со времен Олимпиады 1980 года Москва принимает соревнования лучников такого класса уже с 6 по 7 сентября.

На соревнования по спортивной борьбе в столице Казахстана в сентябре

выступит чемпион мира 2018 года и триумфатор чемпионата Европы 2019 года Муса Евлоев.

С 20 сентября по 2 ноября два десятка лучших сборных Европы, Азии, Австралии, Южной и Северной Америки выявят чемпионов мира по регби-15 в Японии. Впервые на турнире такого масштаба по игровым видам спорта выступит калининградец Владимир Подрезов.

ИСТОЧНИК KP.RU