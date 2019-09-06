2019-09-06T09:26:11+03:00
Происшествия

Калининградка одним ударом ножа убила своего гражданского мужа

На допросе женщина утверждала, что всего лишь защищалась от агрессивного сожителя
Игорь ОРЕХОВ
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Орудием убийства стал обычный кухонный нож.Орудием убийства стал обычный кухонный нож.Фото: предоставлено СУ СКР по Калининградской области
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Днем 1 сентября в поселке Высокое Гурьевского района отмечали День знаний 34-летняя местная жительница и ее 32-летний сожитель. Потом женщина утверждала, что всего лишь пыталась защититься от агрессивного «гражданского мужа» и вовсе не хотела его убивать. Но всего один удар кухонным ножом в грудь оказался смертельным для сельчанина. Хотя у него еще достало сил выбежать во двор дома, чтобы уже там отдаьб богу душу.

В отношении поножовщицы возбудили уголовное дело по признакам статьи УК РФ «Убийство».

- Подозреваемая допрошена, с ее участием проведена проверка показаний на месте, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК РФ по Калининградской области Наталья Гацко. - Вину в совершенном преступлении она признала частично. В отношении обвиняемой судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. По уголовному делу допрашиваются свидетели, назначен ряд судебных экспертиз, выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств расследуемого преступления. В том числе, следствие намерено проверить версию насчет возможной самообороны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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