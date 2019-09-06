На месте пожара в Черняховске обнаружили труп

СЕГОДНЯ 09:41 2019-09-06T09:41:31+03:00

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ЧП случилось в Черняховске в минувший четверг днем. В 14:41 поступило сообщение о пожаре на улице Элеваторной.

Как сообщили в пресс-службе МЧС России по Калининградской области, горело деревянное заброшенное строение на территории садового общества.

В течение 6 минут на место приехали сотрудники пожарной охраны. С огнем оперативно справились. В сгоревшем здании был обнаружен труп.

Личность погибшего, а также обстоятельства произошедшего устанавливают.

ИСТОЧНИК KP.RU