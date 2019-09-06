2019-09-06T09:52:19+03:00
Наука

В БФУ им. Канта разработали собственный голосовой помощник для смартфонов

Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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В БФУ имени Канта через открытую платформу Яндекс. Диалоги разработали информационную технологию - собственный университетский голосовой помощник. Новинку представили во время празднования Дня первокурсника «Отличное начало». Алису, которая стала частью команды университета, протестировали на открытии праздника. Она ответила на несколько вопросов ведущего вечера и, в частности, рассказала о студенческих карточках и распознала голос президента БФУ Андрея Клемешева.

- Это чат-бот, созданный для Алисы Яндекса, функции которого отвечать на информационные запросы потребителей о деятельности университета. Уже сейчас «Алиса БФУ» отвечает на более чем 80 вопросов, касающихся образования, поступления, переводов внутри вуза и из других вузов, стипендий, внеучебной деятельности. Она владеет информацией об истории университета, адресах корпусов, инфраструктуре, может дать точную информацию о руководстве, - рассказали в БФУ.

- Согласно прогнозам, к 2020 году большинство коммуникационных процессов между организацией и потребителем ее услуг будут автоматизированы. Задача университета – погрузить студентов уже сейчас в сложную цифровую реальность, обучая их навыкам разумного взаимодействия с элементами цифрового будущего, - отметил Андрей Клемешев, президент БФУ им. И. Канта.

Такой голосовой университетский помощник – первый опыт в России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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