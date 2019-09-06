В Пионерском начали ремонт ж/д переезда
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С пятницы 6 сентября в городе Пионерском ремонтируют железнодорожный переезд. Как сообщает пресс-служба КЖД, в планах заасфальтировать участки автодороги, прилегающие к железнодорожному переезду станции Пионерский курорт.
- Полное перекрытие дороги для движения автотранспорта не планируется, в процессе асфальтировки предусмотрен поочередный пропуск автотранспортных средств по одной полосе дороги, - говорится в сообщении.
На графике движения поездов ремонтные работы не отразятся.
А вот водителей просят заранее планировать свои поездки с учетом ремонта.
ИСТОЧНИК KP.RU