В Пионерском начали ремонт ж/д переезда

СЕГОДНЯ 09:58 2019-09-06T09:58:26+03:00

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С пятницы 6 сентября в городе Пионерском ремонтируют железнодорожный переезд. Как сообщает пресс-служба КЖД, в планах заасфальтировать участки автодороги, прилегающие к железнодорожному переезду станции Пионерский курорт.

- Полное перекрытие дороги для движения автотранспорта не планируется, в процессе асфальтировки предусмотрен поочередный пропуск автотранспортных средств по одной полосе дороги, - говорится в сообщении.

На графике движения поездов ремонтные работы не отразятся.

А вот водителей просят заранее планировать свои поездки с учетом ремонта.

ИСТОЧНИК KP.RU