Отдыхающие заметили тюленя на пляже в Светлогорске

СЕГОДНЯ 10:10 2019-09-06T10:10:36+03:00

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В Светлогорске на берегу в районе знаменитых солнечных часов отдыхающие заметили тюленя. Животное обнаружили вечером в четверг 5 сентября.

Администрация округа оперативно обратилась к специалистам, которые оценили вид и самочувствие животного: ему около полугода, состояние удовлетворительно, есть небольшие царапины на мордочке. Ветеринары попросили не беспокоить малыша.

Как сообщили в группе «Светлогорский городской округ» в VK, ластоногий милаха, передохнув на берегу, в пятницу уплыл.

- Тюлень, отдыхавший на побережье города-курорта, уплыл дальше по своему маршруту, - заключили представители местной администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU