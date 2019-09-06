Житель Правдинска украл и разделал теленка
В Правдинском районе полицейские раскрыли кражу двухмесячного теленка. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Теленок пропал с территории скотного двора одного из сельскохозяйственных предприятий. Прибывшие на место оперативники провели подворовый обход, установили свидетелей произошедшего, а также проверили ранее судимых местных жителей.
В ходе предварительной проверки полицейские выяснили, что преступление совершил ранее неоднократно судимый 36-летний житель соседнего села.
Мужчина сознался в содеянном и рассказал, что он привёл животное к себе домой и убил, чтобы употребить его мясо в пищу. По факту кражи возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU