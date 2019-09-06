2019-09-06T10:24:28+03:00
Общество

Дорогу на новой улице Горчакова в Калининграде достроят к началу октября

Виктор Сергеев
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..Фото: мэрия Калининграда
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Дорогу на новой улице Горчакова в Калининграде обещают достроить к началу октября. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

250-метровая улица соединит ул. Согласия с ул. Рассветной. Там построят двухполосную проезжую часть с тротуарами. На правом участке дороги предусмотрена велодорожка, которая послужит продолжением велодорожек, ранее построенных в микрорайоне.

В мэрии отметили, что существующая дорога вдоль новостроек останется в качестве подъезда к многоэтажным домам, а новая улица выведет на ул. Рассветную, которая пока даже не является сквозным проездом. В будущем году планируется и на ул. Рассветной построить дорогу, тротуары и велодорожку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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