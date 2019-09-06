В Балтийске спасатели вытащили из воды тонущего мужчину

СЕГОДНЯ 10:28 2019-09-06T10:32:27+03:00

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В Балтийске в четверг, 5 сентября, на территории городского пляжа спасатели спасли утопающего. Об этом сообщается на странице городской администрации в «Вконтакте».

64-летний мужчина заплыл за буйки и начал тонуть, так как у него свело судорогой ногу.

- Находящийся на посту спасатель Григорий Капети вовремя заметил утопающего, Николай Баженов и Александр Шинкаренко поспешили на помощь и помогли ему добраться до берега. Жизни и здоровью мужчины ничего не угрожает, - отметили в администрации муниципалитета.

Напомним, что купальный сезон в Балтийске продлили до 15 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU