В Балтийске спасатели вытащили из воды тонущего мужчину
.Фото: Александр Подгорчук
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В Балтийске в четверг, 5 сентября, на территории городского пляжа спасатели спасли утопающего. Об этом сообщается на странице городской администрации в «Вконтакте».
64-летний мужчина заплыл за буйки и начал тонуть, так как у него свело судорогой ногу.
- Находящийся на посту спасатель Григорий Капети вовремя заметил утопающего, Николай Баженов и Александр Шинкаренко поспешили на помощь и помогли ему добраться до берега. Жизни и здоровью мужчины ничего не угрожает, - отметили в администрации муниципалитета.
Напомним, что купальный сезон в Балтийске продлили до 15 сентября.
ИСТОЧНИК KP.RU