2019-09-06T10:32:27+03:00
Общество

В Балтийске спасатели вытащили из воды тонущего мужчину

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

В Балтийске в четверг, 5 сентября, на территории городского пляжа спасатели спасли утопающего. Об этом сообщается на странице городской администрации в «Вконтакте».

64-летний мужчина заплыл за буйки и начал тонуть, так как у него свело судорогой ногу.

- Находящийся на посту спасатель Григорий Капети вовремя заметил утопающего, Николай Баженов и Александр Шинкаренко поспешили на помощь и помогли ему добраться до берега. Жизни и здоровью мужчины ничего не угрожает, - отметили в администрации муниципалитета.

Напомним, что купальный сезон в Балтийске продлили до 15 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Алиханов обсудил с руководством Turkish Airlines увеличение авиарейсов в Турцию из Калининграда
На территории Балтийской косы предлагают создать нацпарк
В Калининградской области на мемориальных памятниках установят QR-коды
В Калининграде появятся три спортплощадки для подготовки к выполнению нормативов ГТО
В Музее янтаря объяснили, зачем священник освятил им выставочные залы
В 2019 году в Калининградской области выявили 189 несанкционированных свалок мусора
Глава минобразования рассказала, на что чаще всего жалуются родители школьников
Калининградским школам не хватает учителей информатики и иностранных языков
Калининградец написал ложный донос об угоне, чтобы скрыть пьяное ДТП
Алиханов предложил к следующему сезону изменить график вывоза мусора в курортных городах
На базе природного парка «Виштынецкий» не будут создавать нацпарк
В Калининграде водитель БМВ сбила 12-летнюю девочку на пешеходном переходе
В Черняховске в ДТП погиб 33-летний скутерист
В Калининграде для болельщиков матча Россия- Казахстан организуют фан-зону
Под Калининградом вор несколько раз наведывался в пустующую квартиру
Алиханов пообещал выделить дополнительные средства на покупку жилья для детей-сирот
Установлена личность погибшего в огне калининградца
В Калининграде в пятницу в течение дня не будет света на восьми улицах
Дополнительные поезда из Калининграда к морю будут курсировать по выходным до конца сентября
За неделю в Калининградской области обнаружили и уничтожили 11 авиационных бомб времен войны
С начала купального сезона в Калининградской области утонуло трое детей
В Калининграде откроется выставка современного искусства