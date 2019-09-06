В Калининграде откроется выставка современного искусства

СЕГОДНЯ 11:04 2019-09-06T11:04:41+03:00

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Калининградский музей изобразительных искусств готовится к открытию выставки молодых российских художников. Будут представлены 180 работ 85 авторов – итог Всероссийского форума молодежных творческих проектов.

Живопись, графика, скульптура, арт-фото, цифровое искусство и инсталляции представят в Калининграде под общим названием «Природа бинарности».

Как рассказали организаторы, в рамках выставки пройдут круглые столы и лекции. В частности, в Калининградском музее изобразительных искусств 11 сентября в 17:00 состоится встреча с художником Александром Жерноклюевым – куратором мастерской «Созидание и Разрушение», лауреатом премии имени И. Репина Российской академии художеств.

- Он расскажет о своем творческом методе и проведет бесплатный мастер-класс для всех желающих. В частности, будет продемонстрирована техника, которую использовал художник при работе над серией «Красные матросы», - рассказали в музее.

Накануне «Природа бинарности» с успехом прошла в Санкт-Петербурге и Владимире. До конца года выставка будет показана в Тольятти, Ставрополе и Москве.

Открытие выставки состоится 10 сентября в 18.00. Посетить выставку можно до 29 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU