2019-09-06T11:04:41+03:00
Звезды

В Калининграде откроется выставка современного искусства

Экспозицию представят в музее изобразительных искусств
Александр КАТЕРУША
Поделиться:
..Фото: Калининградский областной музей изобразительных искусств
Изменить размер текста:

Калининградский музей изобразительных искусств готовится к открытию выставки молодых российских художников. Будут представлены 180 работ 85 авторов – итог Всероссийского форума молодежных творческих проектов.

Живопись, графика, скульптура, арт-фото, цифровое искусство и инсталляции представят в Калининграде под общим названием «Природа бинарности».

Как рассказали организаторы, в рамках выставки пройдут круглые столы и лекции. В частности, в Калининградском музее изобразительных искусств 11 сентября в 17:00 состоится встреча с художником Александром Жерноклюевым – куратором мастерской «Созидание и Разрушение», лауреатом премии имени И. Репина Российской академии художеств.

- Он расскажет о своем творческом методе и проведет бесплатный мастер-класс для всех желающих. В частности, будет продемонстрирована техника, которую использовал художник при работе над серией «Красные матросы», - рассказали в музее.

Накануне «Природа бинарности» с успехом прошла в Санкт-Петербурге и Владимире. До конца года выставка будет показана в Тольятти, Ставрополе и Москве.

Открытие выставки состоится 10 сентября в 18.00. Посетить выставку можно до 29 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Алиханов обсудил с руководством Turkish Airlines увеличение авиарейсов в Турцию из Калининграда
На территории Балтийской косы предлагают создать нацпарк
В Калининградской области на мемориальных памятниках установят QR-коды
В Калининграде появятся три спортплощадки для подготовки к выполнению нормативов ГТО
В Музее янтаря объяснили, зачем священник освятил им выставочные залы
В 2019 году в Калининградской области выявили 189 несанкционированных свалок мусора
Глава минобразования рассказала, на что чаще всего жалуются родители школьников
Калининградским школам не хватает учителей информатики и иностранных языков
Калининградец написал ложный донос об угоне, чтобы скрыть пьяное ДТП
Алиханов предложил к следующему сезону изменить график вывоза мусора в курортных городах
На базе природного парка «Виштынецкий» не будут создавать нацпарк
В Калининграде водитель БМВ сбила 12-летнюю девочку на пешеходном переходе
В Черняховске в ДТП погиб 33-летний скутерист
В Калининграде для болельщиков матча Россия- Казахстан организуют фан-зону
Под Калининградом вор несколько раз наведывался в пустующую квартиру
Алиханов пообещал выделить дополнительные средства на покупку жилья для детей-сирот
Установлена личность погибшего в огне калининградца
В Калининграде в пятницу в течение дня не будет света на восьми улицах
Дополнительные поезда из Калининграда к морю будут курсировать по выходным до конца сентября
За неделю в Калининградской области обнаружили и уничтожили 11 авиационных бомб времен войны
С начала купального сезона в Калининградской области утонуло трое детей