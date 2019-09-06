С начала купального сезона в Калининградской области утонуло трое детей
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С 30 августа по 6 сентября на территории Калининградской области произошло два происшествия на воде, один человек погиб. Об этом в ходе оперативного совещания в правительстве рассказал представитель МЧС.
ЧП произошло 1 сентября в Гвардейском городском округе, там при купании в карьере утонул пьяный 46-летний мужчина.
Всего в период купального созона в регионе утонуло 15 человек, включая троих детей. Трагедии с детьми произошли на водоемах в Советске, Багратионовском и Зеленоградском районах.
ИСТОЧНИК KP.RU