С начала купального сезона в Калининградской области утонуло трое детей

СЕГОДНЯ 11:05 2019-09-06T11:05:29+03:00

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С 30 августа по 6 сентября на территории Калининградской области произошло два происшествия на воде, один человек погиб. Об этом в ходе оперативного совещания в правительстве рассказал представитель МЧС.

ЧП произошло 1 сентября в Гвардейском городском округе, там при купании в карьере утонул пьяный 46-летний мужчина.

Всего в период купального созона в регионе утонуло 15 человек, включая троих детей. Трагедии с детьми произошли на водоемах в Советске, Багратионовском и Зеленоградском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU