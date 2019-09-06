За неделю в Калининградской области обнаружили и уничтожили 11 авиационных бомб времен войны
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В течение недели в Калининградской области было обнаружено 24 боеприпаса времен Великой Отечественной войны, включая 11 авиационных бомб. Об этом в ходе правительственной «оперативки» в пятницу, 6 сентября, сообщил представитель регионального управления МЧС.
Группа разминирования Невского спасательного центра уже вывезла авиабомбы на полигон и уничтожила.
- На субботу запланирован вывоз еще 14 авиабомб, которые были обнаружены в поселке Комсомольск под Гвардейском, - добавил представитель МЧС.
ИСТОЧНИК KP.RU