2019-09-06T11:28:30+03:00
Общество

Дополнительные поезда из Калининграда к морю будут курсировать по выходным до конца сентября

Александр КАТЕРУША
Поделиться:
..Фото: Александр КАТЕРУША
Изменить размер текста:

Калининградская железная дорога приняла решение о том, что дополнительные поезда из Калининграда к морю будут курсировать по выходным дням до конца сентября.

Так, на Зеленоградском направлении в период с 7 по 29 сентября по выходным дням назначаются 5 дополнительных утренних и дневных поездов. Время отправления из Калининграда в Зеленоградск – 9:10, 12:45 и 13:23, из Зеленоградска в Калининград – 10:00 и 13:30.

Также в пресс-службе КЖД напоминают, что в ближайшую субботу, 7 сентября, на участке Калининград-Зеленоградск назначены дополнительные вечерние поезда.

На Светлогорском направлении до конца сентября шесть утренних и дневных «Ласточек» будут курсировать в режиме выходного дня в соответствии с сезонным расписанием. Время отправления данных поездов из Калининграда в Светлогорск в 10:00, 12:00 и 14:05, из Светлогорска в Калининград в 10:58, 13:00 и 16:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Алиханов обсудил с руководством Turkish Airlines увеличение авиарейсов в Турцию из Калининграда
На территории Балтийской косы предлагают создать нацпарк
В Калининградской области на мемориальных памятниках установят QR-коды
В Калининграде появятся три спортплощадки для подготовки к выполнению нормативов ГТО
В Музее янтаря объяснили, зачем священник освятил им выставочные залы
В 2019 году в Калининградской области выявили 189 несанкционированных свалок мусора
Глава минобразования рассказала, на что чаще всего жалуются родители школьников
Калининградским школам не хватает учителей информатики и иностранных языков
Калининградец написал ложный донос об угоне, чтобы скрыть пьяное ДТП
Алиханов предложил к следующему сезону изменить график вывоза мусора в курортных городах
На базе природного парка «Виштынецкий» не будут создавать нацпарк
В Калининграде водитель БМВ сбила 12-летнюю девочку на пешеходном переходе
В Черняховске в ДТП погиб 33-летний скутерист
В Калининграде для болельщиков матча Россия- Казахстан организуют фан-зону
Под Калининградом вор несколько раз наведывался в пустующую квартиру
Алиханов пообещал выделить дополнительные средства на покупку жилья для детей-сирот
Установлена личность погибшего в огне калининградца
В Калининграде в пятницу в течение дня не будет света на восьми улицах
За неделю в Калининградской области обнаружили и уничтожили 11 авиационных бомб времен войны
С начала купального сезона в Калининградской области утонуло трое детей
В Калининграде откроется выставка современного искусства