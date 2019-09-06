Дополнительные поезда из Калининграда к морю будут курсировать по выходным до конца сентября

СЕГОДНЯ 11:25 2019-09-06T11:28:30+03:00

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Калининградская железная дорога приняла решение о том, что дополнительные поезда из Калининграда к морю будут курсировать по выходным дням до конца сентября.

Так, на Зеленоградском направлении в период с 7 по 29 сентября по выходным дням назначаются 5 дополнительных утренних и дневных поездов. Время отправления из Калининграда в Зеленоградск – 9:10, 12:45 и 13:23, из Зеленоградска в Калининград – 10:00 и 13:30.

Также в пресс-службе КЖД напоминают, что в ближайшую субботу, 7 сентября, на участке Калининград-Зеленоградск назначены дополнительные вечерние поезда.

На Светлогорском направлении до конца сентября шесть утренних и дневных «Ласточек» будут курсировать в режиме выходного дня в соответствии с сезонным расписанием. Время отправления данных поездов из Калининграда в Светлогорск в 10:00, 12:00 и 14:05, из Светлогорска в Калининград в 10:58, 13:00 и 16:00.

ИСТОЧНИК KP.RU