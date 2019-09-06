2019-09-06T11:29:38+03:00
Общество

В Калининграде в пятницу в течение дня не будет света на восьми улицах

Виктор Сергеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Калининграде в пятницу, 6 сентября, не будет электричества на восьми улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 13 часов света не будет на на ул. П. Морозова 115б,в, 130а,б, ул. Коммунистической 46а-г.

До 18 часов электричество отключено на ул. Белорусская 9, 11, 12а, 14-18, 14а, 15, 25-29, 28, 28а, 34, 38, ул. Гравийная 18, 19, 20, 24-28, 25-31, 32-42, 35-41, ул. Кировоградская 31, 35, 39, 40, 43, 44, 47, 48-54, 52а, 53, 55, 58, 64, 66, ул. Полецкого 101, 103, 104, 108-114, 108а, 107-115, 115а, 118, 119, 121, ул. Ломоносова 137-145, 138-142, 146, 150-160, 155, 157, ул. Стрелецкая (в/ч 40129).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Алиханов обсудил с руководством Turkish Airlines увеличение авиарейсов в Турцию из Калининграда
На территории Балтийской косы предлагают создать нацпарк
В Калининградской области на мемориальных памятниках установят QR-коды
В Калининграде появятся три спортплощадки для подготовки к выполнению нормативов ГТО
В Музее янтаря объяснили, зачем священник освятил им выставочные залы
В 2019 году в Калининградской области выявили 189 несанкционированных свалок мусора
Глава минобразования рассказала, на что чаще всего жалуются родители школьников
Калининградским школам не хватает учителей информатики и иностранных языков
Калининградец написал ложный донос об угоне, чтобы скрыть пьяное ДТП
Алиханов предложил к следующему сезону изменить график вывоза мусора в курортных городах
На базе природного парка «Виштынецкий» не будут создавать нацпарк
В Калининграде водитель БМВ сбила 12-летнюю девочку на пешеходном переходе
В Черняховске в ДТП погиб 33-летний скутерист
В Калининграде для болельщиков матча Россия- Казахстан организуют фан-зону
Под Калининградом вор несколько раз наведывался в пустующую квартиру
Алиханов пообещал выделить дополнительные средства на покупку жилья для детей-сирот
Установлена личность погибшего в огне калининградца
Дополнительные поезда из Калининграда к морю будут курсировать по выходным до конца сентября
За неделю в Калининградской области обнаружили и уничтожили 11 авиационных бомб времен войны
С начала купального сезона в Калининградской области утонуло трое детей
В Калининграде откроется выставка современного искусства