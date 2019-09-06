В Калининграде в пятницу в течение дня не будет света на восьми улицах

СЕГОДНЯ 11:29 2019-09-06T11:29:38+03:00

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В Калининграде в пятницу, 6 сентября, не будет электричества на восьми улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 13 часов света не будет на на ул. П. Морозова 115б,в, 130а,б, ул. Коммунистической 46а-г.

До 18 часов электричество отключено на ул. Белорусская 9, 11, 12а, 14-18, 14а, 15, 25-29, 28, 28а, 34, 38, ул. Гравийная 18, 19, 20, 24-28, 25-31, 32-42, 35-41, ул. Кировоградская 31, 35, 39, 40, 43, 44, 47, 48-54, 52а, 53, 55, 58, 64, 66, ул. Полецкого 101, 103, 104, 108-114, 108а, 107-115, 115а, 118, 119, 121, ул. Ломоносова 137-145, 138-142, 146, 150-160, 155, 157, ул. Стрелецкая (в/ч 40129).

ИСТОЧНИК KP.RU