Установлена личность погибшего в огне калининградца

СЕГОДНЯ 11:54 2019-09-06T11:55:54+03:00

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Сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность человека, тело которого было обнаружено 5 сентября в ходе тушения пожара в дачном домике садоводческого товарищества «Клубничка» в Черняховске. Это оказался 42-летний мужчина без определенного места жительства. Он проживал в СНТ со своей подругой.

Как сообщили в Следственном управлении СКР по региону, по факту произошедшего Черняховским межрайонным следственным отделом было организовано проведение доследственной проверки. Следователи произвели осмотр места происшествия, назначили судебно-медицинскую и пожарно-техническую судебные экспертизы, опросили очевидцев. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. После выяснения всех обстоятельств трагедии будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU