Установлена личность погибшего в огне калининградца
Сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность человека, тело которого было обнаружено 5 сентября в ходе тушения пожара в дачном домике садоводческого товарищества «Клубничка» в Черняховске. Это оказался 42-летний мужчина без определенного места жительства. Он проживал в СНТ со своей подругой.
Как сообщили в Следственном управлении СКР по региону, по факту произошедшего Черняховским межрайонным следственным отделом было организовано проведение доследственной проверки. Следователи произвели осмотр места происшествия, назначили судебно-медицинскую и пожарно-техническую судебные экспертизы, опросили очевидцев. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. После выяснения всех обстоятельств трагедии будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU