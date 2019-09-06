2019-09-06T12:07:40+03:00
Общество

Алиханов пообещал выделить дополнительные средства на покупку жилья для детей-сирот

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Осенью региональное правительство подготовит и внесет поправки в бюджет о выделении дополнительных средств на обеспечение детей-сирот жильем. Об этом в ходе оперативного совещания в правительстве сообщил губернатор Антон Алиханов.

- Есть несколько направлений, на которые мы будем выделять дополнительные средства, и одно из главных – обеспечение жильем детей-сирот, - сказал Алиханов.

Глава региона отметил, что «мы, к сожалению, выделяем недостаточно денег» на эти цели.

- Только, по-сути, на исполнение судебных решений. Это недопустимая ситуация, надо создавать бюджетные возможности, чтобы наращивать объем закупок этого жилья, и сокращать эту очередь быстрее, чем это делают за нас суды, - сказал Антон Алиханов.

Губернатор выразил надежду, что область сможет дополнительно найти на эти цели несколько десятков миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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