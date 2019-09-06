Под Калининградом вор несколько раз наведывался в пустующую квартиру

СЕГОДНЯ 12:07 2019-09-06T12:07:47+03:00

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Когда 70-летний житель Зеленоградска наконец-то собрался посетить принадлежавшую ему квартиру в Краснознаменске, он обнаружил, что за время его длительного отсутствия там кто-то побывал – и, причем, неоднократно. Хозяин не обнаружил на прежних местах микроволновку, телевизор, газовый баллон. Пропали также кое-какие личные вещи.

- Сотрудники уголовного розыска прибыли на место происшествия и выяснили, что злоумышленник проник в оставленное без присмотра жилище, взломав входную дверь монтировкой, - рассказали в пресс-службе регионального УМВД РФ. – В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что длительным отсутствием квартировладельца воспользовался 53-летний местный житель. Ранее он уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений.

Уголовник постепенно похищал и распродавал чужие вещи, выручку тратил на спиртное. Короче, жил в свое удовольствие. Безмятежное существование прервали как всегда некстати объявившиеся оперативники. И теперь закоренелому вору грозит очередное лишение свободы – на этот раз сроком до 6 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU