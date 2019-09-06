2019-09-06T12:17:56+03:00
Общество

В Калининграде для болельщиков матча Россия- Казахстан организуют фан-зону

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде для болельщиков матча отборочного тура Евро-2020 между Россией и Казахстаном организуют фан-зону. Об этом сообщает областная Фестивальная дирекция.

Бесплатно посмотреть трансляцию матча на большом экране можно будет в развлекательном комплексе «Резиденция королей». Фан-зона рассчитана на тысячу человек.

Развлекательная программа начнется в понедельник, 9 сентября, в 18.00. Болельщики смогут не только посмотреть матч, но и принять участие в розыгрыше-викторине с призами в виде сувенирной продукции РФС, также будет организована лотерея «Угадай счет матча».

Мачт Россия-Казахстан начнется 9 сентября в 20:45 на «Стадионе Калининград».

ИСТОЧНИК KP.RU

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