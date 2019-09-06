В Черняховске в ДТП погиб 33-летний скутерист

СЕГОДНЯ 12:41 2019-09-06T12:49:16+03:00

Изменить размер текста: A A

В Черняховске в четверг, 5 сентября, в ДТП погиб водитель скутера. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла на улице Замковой. 33-летинй водитель скутера при обгоне не убедился в безопасности маневра и врезался в водоналивной барьер, огораживающий место проведения ремонтных работ, после чего совершил наезд на железобетонную электроопору.

В результате ДТП водитель скутера от полученных травм скончался на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU