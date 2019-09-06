В Черняховске в ДТП погиб 33-летний скутерист
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Черняховске в четверг, 5 сентября, в ДТП погиб водитель скутера. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Авария произошла на улице Замковой. 33-летинй водитель скутера при обгоне не убедился в безопасности маневра и врезался в водоналивной барьер, огораживающий место проведения ремонтных работ, после чего совершил наезд на железобетонную электроопору.
В результате ДТП водитель скутера от полученных травм скончался на месте.
ИСТОЧНИК KP.RU