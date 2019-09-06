В Калининграде водитель БМВ сбила 12-летнюю девочку на пешеходном переходе
Ребенок получил тяжелые травмы
Водитель БМВФото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Калининграде в четверг, 5 сентября, в ДТП пострадали два пешехода. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
На улице Нарвской во дворе 21-летний водитель «Мерседеса» при движении задним ходом не убедился в безопасности маневра и сбил 73-летнюю женщину. В результате наезда пенсионерка получила телесные повреждения.
На Московском проспекте 28-летняя водитель БМВ сбила 12-летнюю девочку, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу. В результате аварии девочка получила травмы и была госпитализирована. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU