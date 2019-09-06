В Калининграде водитель БМВ сбила 12-летнюю девочку на пешеходном переходе

СЕГОДНЯ 12:45 2019-09-06T12:48:10+03:00

Изменить размер текста: A A

В Калининграде в четверг, 5 сентября, в ДТП пострадали два пешехода. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

На улице Нарвской во дворе 21-летний водитель «Мерседеса» при движении задним ходом не убедился в безопасности маневра и сбил 73-летнюю женщину. В результате наезда пенсионерка получила телесные повреждения.

На Московском проспекте 28-летняя водитель БМВ сбила 12-летнюю девочку, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу. В результате аварии девочка получила травмы и была госпитализирована. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU