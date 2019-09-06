На базе природного парка «Виштынецкий» не будут создавать нацпарк

СЕГОДНЯ 13:08 2019-09-06T13:12:47+03:00

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Региональные власти отказались от идеи создать национальный парк на базе природного парка «Виштынецикй». Парк сохранит статус особо охраняемой природной территории регионального значения, сообщил министр природных ресурсов и экологии Олег Ступин.

По его словам, эта территория сохранит свой природоохранный статус, однако ее границы и функциональное зонирование будут пересмотрены и установлены с учетом необходимости развития территории в различных направлениях – рекреация, туризм, развитие населенных пунктов, сельское хозяйство и других.

- Принимая во внимание экологическую, эстетическую, туристическую привлекательность Роминтенского леса, учитывая потенциал территории и возможность создания уникального регионального объекта, подтверждающего возможность совмещения природоохранной, туристско-рекреационной и хозяйственной деятельности, на базе природного парка «Виштынецкий» национальный парк создаваться не будет, - сказал Ступин.

ИСТОЧНИК KP.RU