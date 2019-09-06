На базе природного парка «Виштынецкий» не будут создавать нацпарк
Региональные власти отказались от идеи создать национальный парк на базе природного парка «Виштынецикй». Парк сохранит статус особо охраняемой природной территории регионального значения, сообщил министр природных ресурсов и экологии Олег Ступин.
По его словам, эта территория сохранит свой природоохранный статус, однако ее границы и функциональное зонирование будут пересмотрены и установлены с учетом необходимости развития территории в различных направлениях – рекреация, туризм, развитие населенных пунктов, сельское хозяйство и других.
- Принимая во внимание экологическую, эстетическую, туристическую привлекательность Роминтенского леса, учитывая потенциал территории и возможность создания уникального регионального объекта, подтверждающего возможность совмещения природоохранной, туристско-рекреационной и хозяйственной деятельности, на базе природного парка «Виштынецкий» национальный парк создаваться не будет, - сказал Ступин.
ИСТОЧНИК KP.RU