Алиханов предложил к следующему сезону изменить график вывоза мусора в курортных городах

СЕГОДНЯ 13:21 2019-09-06T13:23:18+03:00

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В приморских муниципалитетах надо изменить график вывоза мусора в течение дня. Об этом заявил губернатор Антон Алиханов в ходе оперативного совещания в региональном правительстве в пятницу, 6 сентября.

- Это не только вопрос Зеленоградска, но и Светлогорска, Янтарного, Балтийска и Пионерского. С этим надо что-то делать, менять частоту вывоза мусора. Два раза в день особенно на суперпопулярных направлениях. На Светлогорском променаде идешь, все уже переполнено. Звонишь главе, он говорит – в 9 часов утра уже вывезли…А к часу дня уже некуда этот мусор запихнуть, все урны стоят переполненными.

Алиханов отметил, что «этот вопрос нужно обсудить и каким-то образом предусмотреть».

- Включить ли в тариф, вопрос дебатируемый, пожалуйста, прошу к следующему сезону уже иметь решение и оно должно всех устраивать, - заявил глава региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU