Калининградец написал ложный донос об угоне, чтобы скрыть пьяное ДТП

СЕГОДНЯ 13:33 2019-09-06T13:33:16+03:00

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В полицию Славска пришел расстроенный 63-летний пенсионер и заявил, что стал жертвой угона.

Мужчина рассказал, что принадлежащий ему «Фольксваген» пропал от его дома. Полицейские начали розыскные мероприятия и вскоре обнаружили машину в кювете.

Эксперты-криминалисты довольно быстро выявили отсутствие следов угона. Так, двери и замок зажигания оказались не поврежденными, а в салоне машины были изъяты только отпечатки пальцев владельца.

- В итоге выяснилось, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и слетел с дороги. Испугавшись ответственности, славчанин написал заявление в полицию, - рассказали в пресс-службе УМВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложный донос о совершении преступления», горе-водителю грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU