2019-09-06T13:33:16+03:00
Общество

Калининградец написал ложный донос об угоне, чтобы скрыть пьяное ДТП

Виктор Сергеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

В полицию Славска пришел расстроенный 63-летний пенсионер и заявил, что стал жертвой угона.

Мужчина рассказал, что принадлежащий ему «Фольксваген» пропал от его дома. Полицейские начали розыскные мероприятия и вскоре обнаружили машину в кювете.

Эксперты-криминалисты довольно быстро выявили отсутствие следов угона. Так, двери и замок зажигания оказались не поврежденными, а в салоне машины были изъяты только отпечатки пальцев владельца.

- В итоге выяснилось, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и слетел с дороги. Испугавшись ответственности, славчанин написал заявление в полицию, - рассказали в пресс-службе УМВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложный донос о совершении преступления», горе-водителю грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Алиханов обсудил с руководством Turkish Airlines увеличение авиарейсов в Турцию из Калининграда
На территории Балтийской косы предлагают создать нацпарк
В Калининградской области на мемориальных памятниках установят QR-коды
В Калининграде появятся три спортплощадки для подготовки к выполнению нормативов ГТО
В Музее янтаря объяснили, зачем священник освятил им выставочные залы
В 2019 году в Калининградской области выявили 189 несанкционированных свалок мусора
Глава минобразования рассказала, на что чаще всего жалуются родители школьников
Калининградским школам не хватает учителей информатики и иностранных языков
Алиханов предложил к следующему сезону изменить график вывоза мусора в курортных городах
На базе природного парка «Виштынецкий» не будут создавать нацпарк
В Калининграде водитель БМВ сбила 12-летнюю девочку на пешеходном переходе
В Черняховске в ДТП погиб 33-летний скутерист
В Калининграде для болельщиков матча Россия- Казахстан организуют фан-зону
Под Калининградом вор несколько раз наведывался в пустующую квартиру
Алиханов пообещал выделить дополнительные средства на покупку жилья для детей-сирот
Установлена личность погибшего в огне калининградца
В Калининграде в пятницу в течение дня не будет света на восьми улицах
Дополнительные поезда из Калининграда к морю будут курсировать по выходным до конца сентября
За неделю в Калининградской области обнаружили и уничтожили 11 авиационных бомб времен войны
С начала купального сезона в Калининградской области утонуло трое детей
В Калининграде откроется выставка современного искусства