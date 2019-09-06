Калининградским школам не хватает учителей информатики и иностранных языков

СЕГОДНЯ 13:55 2019-09-06T14:11:25+03:00

Министр образования Светлана Трусенева прокомментировала ситуацию с дефицитом кадров в регионе

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Дефицит педагогических кадров в Калининградской области нет. Об этом заявила министра образования региона Светлана Трусенева в эфире радио «Комсомольская правда Калининград».

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- В школах Калининграде 15 ставок свободны сегодня, но в основном проблемными остаются школы на востоке области, сельские школы, - сказала министр.

Также министр отметила, что больше всего школы нуждаются в учителях информатики и иностранных языков.

ИСТОЧНИК KP.RU