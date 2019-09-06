2019-09-06T14:10:07+03:00
Общество

Глава минобразования рассказала, на что чаще всего жалуются родители школьников

Министр образования Калининградской области Светлана Трусенева стало гостем программы "Прямая линия" на радио "КП"
Надежда Ржевская
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Светлана Трусенёва.Светлана Трусенёва.Фото: Александр КАТЕРУША
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В Калининградской области порядка 60 школ из 171 работают в две смены. Об этом заявила министр образования Светлана Трусенева в эфире радио «Комсомольская правда Калининград». Эти цифры министр назвала, отвечая на вопрос ведущих: «На что чаще жалуются родители в первые сентябрьские дни?».

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- Жалобы чаще всего касаются второй смены, - сказал министр. – Родители узнают, что их ребенок учится во вторую смену и просят перевести ребенка в первую смену. Бывают ситуации, когда мы можем предложить перевести ребенка в другой класс, предлагаем вариант. Но решить вопрос ликвидации второй смены вообще? Так вопрос для образовательной системы региона вообще не ставится. Мы от этого все равно не уйдем.

- 13 процентов школьников учатся во вторую смену, - сказала министр. – Это Калининград, Гурьевск, Черняховск. Чаще всего вторая смена введена в начальной школе, это вторые-третьи классы. Начальная школа у нас сегодня самая массовая. И шестые-восьмые классы в некоторых школах также обучаются во второй смене.

ИСТОЧНИК KP.RU

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