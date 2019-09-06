Глава минобразования рассказала, на что чаще всего жалуются родители школьников
В Калининградской области порядка 60 школ из 171 работают в две смены. Об этом заявила министр образования Светлана Трусенева в эфире радио «Комсомольская правда Калининград». Эти цифры министр назвала, отвечая на вопрос ведущих: «На что чаще жалуются родители в первые сентябрьские дни?».
Трусенёва: Чтобы не было форс-мажоров в начале учебного года, есть ночь перед 1 сентября
- Жалобы чаще всего касаются второй смены, - сказал министр. – Родители узнают, что их ребенок учится во вторую смену и просят перевести ребенка в первую смену. Бывают ситуации, когда мы можем предложить перевести ребенка в другой класс, предлагаем вариант. Но решить вопрос ликвидации второй смены вообще? Так вопрос для образовательной системы региона вообще не ставится. Мы от этого все равно не уйдем.
- 13 процентов школьников учатся во вторую смену, - сказала министр. – Это Калининград, Гурьевск, Черняховск. Чаще всего вторая смена введена в начальной школе, это вторые-третьи классы. Начальная школа у нас сегодня самая массовая. И шестые-восьмые классы в некоторых школах также обучаются во второй смене.
ИСТОЧНИК KP.RU