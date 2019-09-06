2019-09-06T14:13:05+03:00
Общество

В 2019 году в Калининградской области выявили 189 несанкционированных свалок мусора

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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С начала года в муниципалитетах Калининградской области было выявлено 189 несанкционированных свалок. Об этом в ходе оперативного совещания в региональном правительстве рассказал министр природных ресурсов и экологии Олег Ступин.

По его словам, в течение лета наиболее проблемными муниципалитетами в плане несанкционированных свалок стали Зеленоградский и Гурьевский городские округа.

Все обнаруженные свалки мусора были ликвидированы, было вынесено 22 постановления об административных делах на 775 тысяч рублей.

При этом, отметил Ступин, властям «крайне проблематично» установить ответственных за возникновение свалок.

- Для этого требуется фактически «поймать за руку» нарушителя. Единственным способом установления виновных является фотофиксация. В случаях, когда имеются данные о том, что в какое-либо место регулярно выгружаются отходы, должностными лицами применяются фотоловушки, с помощью которых возможно зафиксировать факт выгрузки и номер автомобиля нарушителя, что уже позволяет возбудить производство по делу об административном правонарушении, – подчеркнул Олег Ступин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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