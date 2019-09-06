В Музее янтаря объяснили, зачем священник освятил им выставочные залы

СЕГОДНЯ 14:31 2019-09-06T14:31:55+03:00

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Секретарь Калининградской епархии, протоиерей Марьян Позунь освятил экспозиционное пространство и служебные помещения областного музея янтаря. По данным пресс-службы епархии, священник пришел в учреждение культуры по приглашению руководства и сотрудников Музея янтаря.

Как пояснили «Комсомолке» в музее, это было сделано для того, чтобы «почистить энергетику».

- Это вещь не знаковая, а обыкновенная, бытовая. У нас очень много народа, народ разный. Общая энергетика музея отражается на сотрудниках. Священника приглашали, чтобы почистить атмосферу и энергетику, - говорит директор музея Татьяна Суворова.

По ее словам возникла внутренняя потребность в освящении здания и его помещений.

- У нас сотрудники заболевают. Это во всех организациях такое. Мы – люди верующие и решили, что нам надо, - говорит директор. - Сотрудники музея водят экскурсии – а там люди не только «золотые» попадаются, а попадаются самые разные. По нашей философии посетитель всегда прав. Чтобы не давать разрастись конфликту, сотрудники все стараются сгладить. И это отражается на их нервной системе.

ИСТОЧНИК KP.RU