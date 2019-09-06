В Калининграде появятся три спортплощадки для подготовки к выполнению нормативов ГТО
В Калининграде оборудуют три спортплощадки для подготовки к выполнению нормативов ГТО. Об этом сообщила вице-премьер – министр спорта Наталья Ищенко.
Новые площадки для самостоятельной подготовки к выполнению нормативов комплекса «Готов к труду и обороне» появятся возле школ № 10 и № 24, а также «Молодежного центра» на улице Щепкина в Калининграде.
- Площадки будут оснащены современным спортивным оборудованием. Помимо самостоятельного выполнения упражнений на них можно будет проводить организованные занятия физической культурой и спортом, – сообщила Наталья Ищенко.
Он добавила, что сейчас рабочие уже завершают подготовку оснований для установки спортивного оборудования.
ИСТОЧНИК KP.RU