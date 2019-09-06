В Калининграде появятся три спортплощадки для подготовки к выполнению нормативов ГТО

СЕГОДНЯ 14:46 2019-09-06T14:47:12+03:00

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В Калининграде оборудуют три спортплощадки для подготовки к выполнению нормативов ГТО. Об этом сообщила вице-премьер – министр спорта Наталья Ищенко.

Новые площадки для самостоятельной подготовки к выполнению нормативов комплекса «Готов к труду и обороне» появятся возле школ № 10 и № 24, а также «Молодежного центра» на улице Щепкина в Калининграде.

- Площадки будут оснащены современным спортивным оборудованием. Помимо самостоятельного выполнения упражнений на них можно будет проводить организованные занятия физической культурой и спортом, – сообщила Наталья Ищенко.

Он добавила, что сейчас рабочие уже завершают подготовку оснований для установки спортивного оборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU