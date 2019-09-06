СЕГОДНЯ 14:52 2019-09-06T14:52:28+03:00

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В Калининградской области на мемориальных памятниках установят QR-коды, которые будут содержать информацию из «Электронной книги памяти Калининградской области». Об этом в ходе оперативного совещания в региональном правительстве сообщил руководитель Службы по охране памятников Евгений Маслов.

- Это уникальная база данных о защитниках Отечества, по полноте, достоверности и объему представленной информации не имеющая аналогов в России, – отметил Маслов. – Несколько лет этот проект составлял основатель краеведческого портала Prussia39.ru и общественной организации «НАКАЗ», руководитель Общественного совета при нашей службе Дмитрий Востриков. Его команде удалось актуализировать данные, исправить многочисленные ошибки в учёте погибших воинов. За каждой фамилией стоят данные первичных документов и их объективный анализ.

Сейчас в «Электронную книгу памяти Калининградской области» внесено более 142 тысяч имён советских воинов, погибших и похороненных в годы Великой Отечественной войны на территории современной Калининградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU