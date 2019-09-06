На территории Балтийской косы предлагают создать нацпарк

СЕГОДНЯ 15:05 2019-09-06T15:06:56+03:00

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Власти рассматривают вопрос создания на территории Балтийской косы национального парка. Об этом на правительственной «оперативке» рассказал министр природных ресурсов и экологии Олег Ступин.

Ранее нацпарк предложилии создать на базе природного парка «Виштынецки», однако позже власти отказались от этой идеи после консультаций с бизнесом и населением.

- Балтийская коса – уникальный природный комплекс, ранее имевший природоохранный статус государственного регионального заказника, в настоящее время требует особого бережного отношения. Так же как и Куршская коса, он подвержен сильному природно-климатическому воздействию, а его биологическое разнообразие вносит огромный вклад в сохранение ресурсов нашей страны, - сказал Ступин.

Министр отметил, что этот вопрос будет обсуждаться с федеральным министерством природных ресурсов и экологии.

ИСТОЧНИК KP.RU