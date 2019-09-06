2019-09-06T15:48:09+03:00
Общество

Алиханов обсудил с руководством Turkish Airlines увеличение авиарейсов в Турцию из Калининграда

Виктор Сергеев
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Губернатор Антон Алиханов встретился с представителями авиакомпании Turkish Airlines. На встрече обсуждался, в том числе, вопрос возможного увеличения количества авиарейсов в Турцию из Калининграда и в обратном направлении, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Как отметил Антон Алиханов, за последние пять лет установилась устойчивая динамика увеличения туристического потока в регион в среднем на 15-17% в год.

- Обороты в нашем аэропорту растут в два с половиной – три раза быстрее, чем в среднем в других российских аэропортах. В этом летнем сезоне полеты из Калининграда осуществляют 17 авиакомпаний, в том числе иностранные, по 26 внутренним и международным регулярным направлениям, - сказал Алиханов, добавив, что введение электронных виз также будет способствовать росту турпотока в регион.

ИСТОЧНИК KP.RU

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