В Калининграде легковушка пробила забор автоцентра на ул. Гагарина
.Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
Изменить размер текста:
В Калининграде легковой автомобиль пробил забор дилерского центра «Ситроен». Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте».
ДТП произошло на перекрестке ул. Юбилейная-Гагарина. Там столкнулись «Ауди» и «Сиат», после этого «Сиат» выехал на тротуар и пробил забор.
Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.
Отметим, что в мае прошлого года в этот же забор врезался пассажирский автобус.
ИСТОЧНИК KP.RU