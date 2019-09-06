В Калининграде легковушка пробила забор автоцентра на ул. Гагарина

СЕГОДНЯ 15:57 2019-09-06T15:57:22+03:00

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В Калининграде легковой автомобиль пробил забор дилерского центра «Ситроен». Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте».

ДТП произошло на перекрестке ул. Юбилейная-Гагарина. Там столкнулись «Ауди» и «Сиат», после этого «Сиат» выехал на тротуар и пробил забор.

Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.

Отметим, что в мае прошлого года в этот же забор врезался пассажирский автобус.

ИСТОЧНИК KP.RU