2019-09-06T16:09:08+03:00
Общество

В Калининграде полицейские разгромили притон с проститутками

Виктор Сергеев
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..Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.
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В Калининграде полиция ликвидировала притон с проститутками. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

30-летняя горожанка арендовала двухэтажный пентхаус и устроила там бордель, где проходили встречи проституток с клиентами.

- Полицейские при силовой поддержке бойцов СОБР Росгвардии провели обыск в жилище, изъяли визитки с рекламой, а также тетрадь в которой велась теневая бухгалтерия, - рассказали в полиции.

На задержанную даму завели уголовное дело по статье «Организация занятия проституцией». Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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