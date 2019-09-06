В Калининграде полицейские разгромили притон с проститутками
.Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.
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В Калининграде полиция ликвидировала притон с проститутками. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
30-летняя горожанка арендовала двухэтажный пентхаус и устроила там бордель, где проходили встречи проституток с клиентами.
- Полицейские при силовой поддержке бойцов СОБР Росгвардии провели обыск в жилище, изъяли визитки с рекламой, а также тетрадь в которой велась теневая бухгалтерия, - рассказали в полиции.
На задержанную даму завели уголовное дело по статье «Организация занятия проституцией». Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU