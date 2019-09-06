Мэрия Калининграда расторгла контракт с проектировщиком пешеходной зоны на Соммера-Рокоссовского
Власти Калининграда расторгли контракт с компанией «Нейтрино», которая должна была выполнить корректировку проекта реконструкции пешеходной зоны по ул. Генерала Соммера - ул. Рокоссовского. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Муниципальный контракт на проектирование этой общественной зоны был заключен с ООО «Нейтрино». Подрядчику предоставили ранее разработанные «КБ Стрелка» дизайн-проект и графические материалы. Проект должен был быть готов к 25 июля 2019 года, однако работы так и не были выполнены.
- Наши ожидания подрядчик не оправдалКорректировкой проекта займутся муниципальные учреждения. Большую часть работ выполнят проектировщики МКУ «Капитальный ремонт многоквартирных домов», у которых есть необходимая для этого квалификация и допуски, - сказал зампредседателя комитета городского хозяйства Юрий Кондратьев.
По его словам, реконструкция пешеходной зоны будет проведена в два этапа
ИСТОЧНИК KP.RU