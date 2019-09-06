2019-09-06T16:31:43+03:00
Общество

Мэрия Калининграда расторгла контракт с проектировщиком пешеходной зоны на Соммера-Рокоссовского

Виктор Сергеев
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..Фото: мэрия Калининграда
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Власти Калининграда расторгли контракт с компанией «Нейтрино», которая должна была выполнить корректировку проекта реконструкции пешеходной зоны по ул. Генерала Соммера - ул. Рокоссовского. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Муниципальный контракт на проектирование этой общественной зоны был заключен с ООО «Нейтрино». Подрядчику предоставили ранее разработанные «КБ Стрелка» дизайн-проект и графические материалы. Проект должен был быть готов к 25 июля 2019 года, однако работы так и не были выполнены.

- Наши ожидания подрядчик не оправдалКорректировкой проекта займутся муниципальные учреждения. Большую часть работ выполнят проектировщики МКУ «Капитальный ремонт многоквартирных домов», у которых есть необходимая для этого квалификация и допуски, - сказал зампредседателя комитета городского хозяйства Юрий Кондратьев.

По его словам, реконструкция пешеходной зоны будет проведена в два этапа

ИСТОЧНИК KP.RU

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