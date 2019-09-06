Область намерена потратить более 200 млн рублей на ремонт и воинских захоронений
В течение ближайших шести лет региональные власти намерены потратить 230 млн рублей на ремонт и благоустройство воинских захоронений, а также обновление данных о погибших в регионе. Об этом сообщил руководитель Службы по госохране памятников Евгений Маслов в ходе оперативного совещания в областном правительстве в пятницу, 6 сентября.
По его словам, эта сумма заявлена в ФЦП «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 – 2024 годы».
- Предполагается, что более 87% финансирования обеспечит федеральный бюджет, – рассказал Маслов.
Он добавил, что в первый год реализации ФЦП от Калининградской области включено более полусотни мероприятий, охватывающих 12 муниципалитетов. Планируется провести ремонт, реставрацию и благоустройство на 12 воинских захоронениях, на 15 мемориалах нанести актуализированные данные о погибших. На 24 воинских захоронениях в 11 муниципалитетах будет установлен мемориальный знак, выполненный в единой стилистике.
ИСТОЧНИК KP.RU