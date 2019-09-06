2019-09-06T17:04:34+03:00
Общество

В Калининграде запустили трансляцию строительства спорткомплекса в парке «Южный»

Александр КАТЕРУША
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..Фото: министерство спорта Калининградской области
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В Калининграде запустили онлайн-трансляцию строительства спорткомплекса олимпийского класса. Здание площадью почти 11 тысяч квадратных метров возводят в парке «Южный».

Как сообщили «Комсомолке» в региональной федерации современного пятиборья, проект спорткомплекса включает строительство бассейна олимпийского класса с десятью дорожками длиной 50 метров каждая и трибунами на 500 мест. Появятся залы для стрельбы, фехтования, хореографической и общефизической подготовки, а также детский бассейн.

Строительство намерены завершить до конца 2020 года.

Место размещения будущего спортивного комплекса было выбрано не случайно. На этой территории в довоенные годы также располагался большой спортзал.

Планируется, что на базе многофункционального комплекса будет работать областная спортшкола по современному пятиборью, проводиться регулярные тренировки, всероссийские сборы и международные соревнования по классическому и синхронному плаванию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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