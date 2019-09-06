В Калининграде запустили трансляцию строительства спорткомплекса в парке «Южный»
В Калининграде запустили онлайн-трансляцию строительства спорткомплекса олимпийского класса. Здание площадью почти 11 тысяч квадратных метров возводят в парке «Южный».
Как сообщили «Комсомолке» в региональной федерации современного пятиборья, проект спорткомплекса включает строительство бассейна олимпийского класса с десятью дорожками длиной 50 метров каждая и трибунами на 500 мест. Появятся залы для стрельбы, фехтования, хореографической и общефизической подготовки, а также детский бассейн.
Строительство намерены завершить до конца 2020 года.
Место размещения будущего спортивного комплекса было выбрано не случайно. На этой территории в довоенные годы также располагался большой спортзал.
Планируется, что на базе многофункционального комплекса будет работать областная спортшкола по современному пятиборью, проводиться регулярные тренировки, всероссийские сборы и международные соревнования по классическому и синхронному плаванию.
ИСТОЧНИК KP.RU