Прокуратура нашла в Правдинском районе 11 опасных детских площадок

СЕГОДНЯ 17:16 2019-09-06T17:16:18+03:00

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Прокуратура потребовала отремонтировать 11 детских площадок в Правдинском районе. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В ходе проверки сотрудники прокуратуры, что детские площадки в муниципалитете имеют поврежденное и неисправное оборудование. На них отсутствуют покрытия, обеспечивающие безопасное приземление, также требуется окраска и ремонт конструкций и каруселей и другие нарушения, что угрожает жизни и здоровью детей.

Прокурор Правдинского района направил в суд 11 исковых заявлением, с требованием обязать ответственное муниципальное предприятие отремонтировать оборудование для детских площадок. Заявления прокурора удовлетворены судом в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU